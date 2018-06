Mailand (AFP) Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist wegen Steuerbetrugs zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Dies entschied am Freitag ein Gericht im norditalienischen Mailand in erster Instanz. In dem Prozess ging es um eine Preismanipulationsaffäre in Berlusconis Medienkonzern Mediaset.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.