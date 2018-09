Rom (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat am Freitagmorgen Süditalien erschüttert. Durch die Erdstöße gegen 03.15 Uhr entstanden Sachschäden an zahlreichen Gebäuden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Ein Krankenhaus wurde evakuiert. Menschen rannten in Panik auf die Straßen. In Caserta in Kampanien starb ein 84-jähriger Mann an einem Herzinfarkt.

