Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa will im Rahmen ihres Sparprogramms rund 1100 Verwaltungsstellen in Service-Center im Ausland verlagern. Im Inland seien rund 700 Jobs identifiziert worden, die mittelfristig aus Deutschland verlagert werden könnten, erklärte Personalvorstand Stefan Lauer in der Mitarbeiterzeitschrift «Lufthanseat». 400 weitere Arbeitsplätze stammen aus den Niederlassungen im Ausland. Die Servicezentren der Airline befinden sich in Krakau, Bangkok und Mexiko. Ihre Arbeit soll auf Tätigkeiten im Einkauf und Personalwesen ausgeweitet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.