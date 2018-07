Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Mega-Übernahme des russischen Gemeinschaftsunternehmen TNK-BP durch den staatlichen Ölriesen Rosneft nach eigenen Angaben mit gemischten Gefühlen verfolgt. "Ich will nicht verleugnen, dass ich und die Regierung gemischte Gefühle hatten, als dieses Projekt aufkam", sagte Putin laut Kreml-Angaben vom Freitag bei einem Expertentreffen am Vorabend. So habe der Deal nicht der Vorstellung der Regierung entsprochen, die Staatsbeteiligungen im Rahmen zu halten.

