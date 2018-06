Damaskus (AFP) In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Freitag bei einem Autobombenanschlag dutzende Menschen getötet und verletzt worden. Wie Menschenrechtsaktivisten berichteten, ereignete sich der Anschlag vor einer Moschee in dem Viertel Daf Schawk. Die amtliche Nachrichtenagentur Sana sprach von einer nicht näher genannten Zahl von "Opfern" und großen Sachschäden.

