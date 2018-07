Beirut (AFP) Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien hat es nach Angaben von Aktivisten am Freitag in der Nähe von Damaskus Gefechte mit drei Todesopfern gegeben. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, starben drei Menschen in der Rebellen-Hochburg Harasta durch Granatbeschuss und Schüsse von Heckenschützen der Regierungstruppen.

