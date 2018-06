Moskau (AFP) Die russischen Behörden haben am Freitag offiziell Anklage gegen den Oppositionellen Sergej Udalzow erhoben. Der Führer der Linksfront sei bei einer Anhörung angeklagt worden, er habe die ihm vorgeworfenen Taten jedoch bestritten, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax. Udalzow muss demnach nicht in Untersuchungshaft. Er unterliegt aber Reisebeschränkungen und darf Moskau nicht verlassen. Russische Nachrichtenagenturen meldeten, Udalzow sei wegen "Vorbereitung massiver Unruhen" angeklagt, worauf bis zu zehn Jahre Haft stehen.

