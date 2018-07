Washington (AFP) Das Wirtschaftswachstum in den USA hat in den vergangenen drei Monaten leicht zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Die Zahl lag leicht über den Schätzungen der Experten, die ein Plus von 1,9 Prozent erwartet hatten. Im zweiten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt ein Wachstum von 1,3 Prozent verzeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.