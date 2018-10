Nürnberg (dpa) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland verbessert sich. Die Bürger schätzten die Entwicklung der Konjunktur zum zweiten Mal in Folge etwas besser ein als im Vormonat - wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Rezessionsängste seien leicht rückläufig, so das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK. Demnach stiegen auch die Einkommensaussichten wieder spürbar. Entsprechend legte die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen leicht zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.