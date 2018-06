Washington (dpa) - Zwölf Tage vor den US-Wahlen hat Präsident Barack Obama seine Stimmen abgegeben. Er könne nicht sagen, für wen er gestimmt habe, meinte ein sichtlich aufgeräumter Obama im Wahllokal in seiner Heimatstadt Chicago. Obama ist der erste Präsident in der US-Geschichte, der vor dem Wahltag an die Urne ging. Obama nutzte den Auftritt zur Werbung für eine frühe Stimmabgabe vor dem 6. November. Grund: Zu den Frühwählern zählen meist besonders viele Demokraten. Auch Obamas Ehefrau Michelle gab bereits unlängst ihr Votum ab, per Briefwahl aus dem Weißen Haus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.