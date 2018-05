Berlin (AFP) Vor der Parlamentswahl in der Ukraine am Sonntag hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Viola von Cramon Repressalien gegen Kandidaten der Opposition kritisiert. Vor allem in den 80 besonders umkämpften Wahlkreisen werde massiv Druck auf die Oppositionskandidaten ausgeübt, sagte von Cramon im Deutschlandradio Kultur am Samstag unter Verweis auf Informationen der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), für die sie selbst derzeit in Kiew ist.

