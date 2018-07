München (AFP) Schüler in sechs Bundesländer sollen bereits im Mai 2014 erstmals ein zentrales Abitur ablegen. Die Prüflinge in Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen schreiben dann an denselben Tagen ihre Deutsch-, Mathe- und Englisch-Examen, wie der "Focus" am Samstag vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtete. Ein Teil der Aufgaben solle dabei identisch sein. So würden die Schüler im Fach Deutsch drei Themen zur Auswahl bekommen, von denen eines für alle gleich sei.

