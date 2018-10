Rom/Madrid (AFP) Zehntausende Menschen haben am Samstagnachmittag in Rom gegen die Krisenpolitik des italienischen Regierungschefs Mario Monti demonstriert. Sie folgten einem Aufruf kleinerer linker Parteien, Vereine und Gewerkschaften, im Rahmen eines "No-Monti-Day" gegen die Sparmaßnahmen der Regierung zu protestieren. Der Demonstrationszug wurde von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet, um Ausschreitungen wie bei einer Anti-Banken-Demonstration in Rom vor knapp einem Jahr zu verhindern.

