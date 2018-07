Neu-Delhi (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel geht von der Pole Position ins Formel-1-Rennen in Indien am Sonntag (10.30 Uhr MEZ/RTL und Sky) und hat somit beste Chancen auf seinen vierten Sieg in Serie. Der Red-Bull-Pilot fuhr im Qualifiying mit 1:25,283 Minuten die schnellste Runde, sein WM-Rivale Fernando Alonso (Ferrari) erreichte nur Platz fünf.

Zweiter wurde Mark Webber, der somit dafür sorgte, dass zwei Red Bull in der ersten Reihe stehen. In der zweiten Reihe stehen die McLaren-Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Jenson Button. Vettel hatte durch drei Siege in Folge die WM-Führung vom Spanier Alonso übernommen. Vier Siege in Serie hat er in seiner Karriere noch nie geschafft.

Mercedes-Pilot Nico Rosberg startet als Zehnter, er verzichtete in der dritten Qualifikationsphase auf eine gezeitete Runde, um Reifen für das Rennen zu sparen. Nico Hülkenberg verpasste beim Heimrennen seines Teams Force India als 12. ebenso Q3 wie Rekordchampion Michael Schumacher (Mercedes), der als 14. fast eine halbe Sekunde zu langsam war. Marussia-Pilot Timo Glock startet von Platz 21.