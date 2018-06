Hamburg (dpa) - Rekordmeister THW Kiel hat die erste Niederlage seit 18 Monaten in der Handball-Bundesliga mit Mühe und Not abgewendet. Der Champions-League-Sieger besiegte im Spitzenspiel den HSV Hamburg mit 33:30 (12:15).

Die THW-Mannschaft hatte zuletzt am 4. Mai 2011 in Magdeburg verloren. Der THW ging mit 7:4 in Führung, versäumte es aber, den Vorsprung auszubauen. Nach einer halben Stunde lag der HSV erstmals mit drei Toren vorn. Eine Viertelstunde vor Schluss schien der Sieg beim 27:22 besiegelt. Doch dann leisteten sich die Hamburger unerklärliche Abspielfehler und überließen den Gästen noch den Sieg.