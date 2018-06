Rom (AFP) Nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Steuerbetrugs hat der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi angekündigt, in der Politik bleiben zu wollen. "Ich fühle mich verpflichtet, dabei zu bleiben, um das Justizwesen zu reformieren", sagte der 76-jährige Medienunternehmer am Samstag in einem seiner Fernsehsender. Einige Bürger hätten "nicht begriffen, was mir geschehen ist", sagte er TG5. Das Urteil werde "Konsequenzen" haben.

