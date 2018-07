Istanbul/Beirut(dpa) - In Syrien geht das Blutvergießen trotz einer vereinbarten Waffenruhe weiter. Die oppositionellen syrischen Menschenrechtsbeobachter berichteten am Samstag von einer heftigen Explosion in der östlichen Provinz Deir as-Saur.

Danach seien Gefechte zwischen Regierungstruppen und Rebellen ausgebrochen. Auch in der Metropole Aleppo werde gekämpft. In der südlichen Provinz Daraa töteten Heckenschützen den Angaben nach einen Mann und ein Kind. «Keine Seite scheint bereit zu sein, mit den Kämpfen aufzuhören», sagte der Aktivist Rami Abdel Rahman der Nachrichtenagentur dpa. Es sehe danach aus, als ob die für vier Tage vereinbarte Waffenruhe zum islamischen Opferfest scheitern werde.