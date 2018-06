Los Angeles (dpa) - Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Harry Reid, ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Las Vegas verletzt worden. Wie CNN berichtete, wurde der 72-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben seines Büros erlitt er Prellungen an Rippen und Hüften. Auch ein Mitarbeiter Reids wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Senator war in einem aus vier Fahrzeugen bestehenden Konvoi unterwegs, als sein Wagen mit einem anderen Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

