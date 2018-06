Phillip Island (SID) - Der vorzeitige Moto3-Weltmeister Sandro Cortese (KTM) hat den Schwung seines ersten Titelgewinns am vergangenen Wochenende nach Australien mitgenommen und startet am Sonntag beim vorletzten WM-Lauf der Saison von der Pole. Auf dem Kurs auf Phillip Island fuhr der 22-Jährige aus Berkheim in 1:38,334 Minuten Bestzeit und verwies Jonas Folger (Schwindegg/1:38,727) auf den zweiten Platz. Der 19 Jahre KTM-Pilot blieb neben Cortese als einziger Fahrer unter 1:39 Minuten. In der MotoGP geht Stefan Bradl von Platz fünf ins Rennen.

Cortese, der nach seinem vierten Saisonsieg am vergangenen Sonntag in Sepang/Malaysia in der WM-Wertung uneinholbar in Führung liegt, hatte bereits in den Freien Trainings überzeugt und schon dort mit guten Zeiten überzeugt. Nach zuletzt drei dritten Plätzen im Qualifying raste er in Australien bereits zum siebten Mal in diesem Jahr auf den ersten Rang.

Kurze Zeit später stellte in der Königsklasse einmal mehr Honda-Pilot Bradl mit einer weiteren Top-10-Platzierung seine Klasse unter Beweis. In 1:30,798 blieb der 22 Jahre alte Moto2-Weltmeister aus Zahling allerdings noch deutlich hinter Weltmeister Casey Stoner. Der Lokalmatador (Honda/1:29,623) setzte sich nach einer Traumrunde vor das spanische Duo Jorge Lorenzo (Yamaha/1:30,140) und Dani Pedrosa (Honda/1:30,575). Mit einem Sieg könnte der WM-Führende Lorenzo (330 Punkte) seinen zweiten MotoGP-Titel einfahren und Pedrosa (307) entscheidend distanzieren.

Für Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Bimota) reichte es in der Moto2 in 1:36,242 Minuten nur zum 25. Platz. Die Bestzeit fuhr der WM-Zweite Pol Espargaro (Spanien/1:33,705) auf seiner Kalex.