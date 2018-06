Berlusconi in Betrugsprozess zu vier Jahren Haft verurteilt

Mailand (dpa) - Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi ist in einem Prozess um Steuerbetrug und Schwarzgeldkassen zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Drei Jahre davon erließ ihm ein Mailänder Gericht in seinem Urteil - unter Berufung auf ein Gesetz von 2006, das wegen der überfüllten italienischen Gefängnisse beschlossen worden war. Es gilt als sicher, dass die Anwälte Berlusconis Berufung gegen dieses erstinstanzliche Urteil einlegen werden. Berlusconi sprach von einem «politischen Urteil». Ob das Urteil in einem Berufungsverfahren überhaupt rechtskräftig werden kann, ist offen. Denn eine Verjährung der Straftaten ist nicht ausgeschlossen.

Umfrage: Obama liegt im wichtigen Bundesstaat Ohio hauchdünn vorn

Washington (dpa) - Neue Hoffnung für Barack Obama: Eine Umfrage des TV-Senders CNN sieht den Amtsinhaber im Rennen um die US-Präsidentschaft im vermutlich alles entscheidenden Swing-State Ohio knapp vorn. Der Studie zufolge sprachen sich 50 Prozent der Befragten für Obama aus. Nur 46 Prozent gaben an, seinem republikanischen Herausforderer Mitt Romney die Stimme geben zu wollen. Allerdings warnt der Sender vor einer Überwertung der Umfrage: Der Vorsprung sei so knapp, dass eine sichere Voraussage nicht möglich sei.

«Bild»: Regierung prüft schon für 2014 ausgeglichenen Haushalt

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition strebt nach einem Zeitungsbericht schon für 2014 einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden an. Bundesfinanzministerium und Kanzleramt prüften, wie sich das erreichen lasse, berichtete die «Bild»-Zeitung (Samstag) unter Berufung auf Regierungs- und Koalitionskreise. Derzeit sieht der Finanzplan für 2014 eine Nettokreditaufnahme von 13,1 Milliarden Euro vor und einen ausgeglichenen Haushalt erst für 2016. Allerdings könnte das tatsächlich nötige Einsparvolumen 2014 wegen unerwarteter Steuermehreinnahmen kleiner ausfallen.

Krise bei den Piraten eskaliert - Rücktritte im Vorstand

Berlin (dpa) - Die Krise der Piratenpartei eskaliert: Nach monatelangem Sinkflug in den Umfragen ziehen sich nun auch noch zwei Mitglieder des Bundesvorstands zurück. Zuletzt waren in dem Gremium massive Meinungsverschiedenheiten öffentlich geworden. Die Berlinerin Julia Schramm erklärte am Freitag ihren sofortigen Rücktritt vom Vorstandsposten, der Baden-Württemberger Matthias Schrade kündigte für die Zeit nach dem Bundesparteitag Ende November seinen Rückzug an. Nach dem ZDF-«Politbarometer» würden die Piraten im theoretischen Fall einer derzeitigen Bundestagswahl nicht den Sprung ins Parlament schaffen.

Steinmeier: Regierung verteilt durchsichtige Wahlgeschenke

Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat die kurzfristige Senkung des Rentenbeitrags und das geplante Betreuungsgeld als «durchsichtige Wahlgeschenke» der schwarz-gelben Koalition kritisiert. Die fast zwei Milliarden Euro für das Betreuungsgeld müssten über neue Schulden finanziert werden. «Bei der Rente tut die Regierung so, als hätten wir kein demografisches Problem» und bräuchten keinen Demografiefonds, sagte Steinmeier der «Passauer Neuen Presse». «Das sind durchsichtige Manöver statt seriöser Haushaltspolitik.» Wahlversprechen oder unfinanzierte Steuersenkungen gefährdeten aber die Einhaltung der Schuldenbremse.

Letzter Schlagabtausch der Grünen-Kandidaten für Urwahl

Gelsenkirchen (dpa) - Die Bewerber für ein Grünen-Spitzenduo im Bundestagswahlkampf haben bei ihrem letzten öffentlichen Aufeinandertreffen für sich geworben. Dazu stellten sie sich am Freitagabend bei einem Bundeskongress der Grünen Jugend in Gelsenkirchen den Fragen der Basis. Es war das letzte von elf Urwahlforen der Partei in ganz Deutschland. Bis 30. Oktober können die rund 60 000 Grünen-Mitglieder ihren Urwahl-Brief noch abschicken - bisher sind mehr als 28 000 Briefe eingegangen.