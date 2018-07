Beirut (AFP) Am ersten Tag nach dem offiziellen Beginn einer Waffenruhe in Syrien sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 146 Menschen getötet worden. Die in London ansässige oppositionsnahe Organisation, die ihre Informationen von Aktivisten und Ärzten vor Ort bezieht, erklärte am Samstag, es seien am Freitag 53 Zivilisten, 50 Rebellen und 43 Soldaten bei Anschlägen und Gefechten getötet worden. Damit hat die Gewalt trotz Ausrufung der Feuerpause kaum nachgelassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.