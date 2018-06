Beirut (AFP) Bei dem ersten Luftangriff seit dem formellen Beginn der Waffenruhe in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens acht Menschen getötet worden. Mindestens acht Männer seien am Samstag gestorben, als die syrische Luftwaffe ein Haus in der Stadt Irbin nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen habe, teilte die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. "Der Waffenstillstand ist tot", erklärte der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

