Istanbul (SID) - Die Titelverteidigerinnen Liezel Huber und Lisa Raymond haben den Finaleinzug im Doppelwettbewerb des WTA-Masters in Istanbul verpasst. Das US-Gespann musste sich in der Vorschlussrunde den Tschechinnen Andrea Hlavackova und Lucie Hradecka in 1:21 Stunden mit 6:7 (6:8), 1:6 geschlagen geben.

Im Endspiel am Sonntag treffen Hlavackova/Hradecka überraschenderweise auf Maria Kirilenko/Nadia Petrowa (Russland), die die Branchenführerinnen Sara Errani/Roberta Vinci aus Italien mit 1:6, 6:3, 10:4 besiegten.

Errani und Vinci hatten in diesem Jahr die Grand-Slam-Turniere in Paris und New York gewonnen. Bei den US Open hatten sie im September im Finale Hlavackova und Hradecka bezwungen, die bei Olympia in London Silber geholt hatten.

Die Siegerpaarung des Saisonabschluss-Turniers am Bosporus kassiert ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 375.000 Dollar.