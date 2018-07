Istanbul (SID) - Serena Williams hat zum fünften Mal das Finale des WTA-Masters erreicht und greift am Sonntag in Istanbul nach ihrer dritten WM-Krone. Die 31-jährige Amerikanerin bezwang im Halbfinale des mit 4,9 Millionen Dollar dotierten Saisonabschluss-Turniers Agnieszka Radwanska in nur 61 Minuten deutlich mit 6:2, 6:1.

Die Polin verpasste damit eine Revanche für die Niederlage gegen Williams im diesjährigen Wimbledon-Endspiel. Der Olympiasiegerin gelangen insgesamt 39 direkte Gewinnschläge. Mit ihrem achten Ass besiegelte Topfavoritin Williams ihren 57. Sieg (4 Niederlagen) in dieser Saison.

Vor 13.471 Zuschauern im ausverkauften Sinan Erdem Dome waren der 23-jährigen Radwanska allerdings auch die Strapazen des Vortages anzumerken. Die Weltranglistenvierte hatte am Freitagabend für ihren abschließenden Gruppensieg in einem Rekordspiel gegen Sara Errani (Italien) 3:29 Stunden benötigt. Das Match war das bisher längste in der Masters-Historie.

Serena Williams (31) könnte mit einem Sieg am Sonntag im Finale gegen Branchenführerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland) oder French-Open-Gewinnerin Maria Scharapowa (Russland) ein überragendes zweites Halbjahr 2012 krönen. Die Amerikanerin hatte neben den Grand Slams in Wimbledon und New York auch die olympischen Goldmedaille im Einzel und Doppel gewonnen.

Als ungeschlagene Turniersiegerin würde Williams ein Preisgeld in Höhe von 1,75 Millionen Dollar kassieren. Das Masters hatte sie bereits 2001 und 2009 gewonnen.