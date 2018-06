Kiew (AFP) Vor den Parlamentswahlen in der Ukraine hat der als Oppositionskandidat antretende frühere Box-Weltmeister Witali Klitschko schwere Vorwürfe gegen die Staatsmacht erhoben. "Wir wurden psychischen und physischen Repressalien ausgesetzt, von Behörden, Polizei, Anwaltschaften und Gerichten", sagte der Spitzenkandidat der Partei Udar (Schlag) der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Dieser Wahlkampf ist der schmutzigste und gewalttätigste, den ich bisher erlebt habe." In der Ukraine wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.

