Offenbach (dpa) - Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat es in Deutschland im Oktober bis ins Flachland geschneit. «Das kommt vielleicht alle 30 bis 40 Jahre vor», sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag der Nachrichtenagentur dpa.

Innerhalb einer Woche seien die Temperaturen um 20 Grad gefallen - auch das sei «sehr, sehr selten». «So eine Wetterlage erlebt man als Meteorologe vielleicht ein oder zweimal im Leben.»

Der meiste Schnee fiel in der Nacht im Erzgebirge - 17 Zentimeter Neuschnee. An vielen Messstationen fiel Schnee, an denen das noch nie im Oktober der Fall war, seit die Geräte dort stehen. In Leipzig etwa sammelten sich über Nacht fünf Zentimeter Flocken an.

Am kältesten war es in der Nacht mit 5,8 Grad unter Null in Bremervörde. In den meisten Orten lagen die Temperaturen um die null Grad. Am wärmsten war es am Samstagmorgen in Süddeutschland, weil dort die Kaltluft die warme Luft noch nicht vollständig verdrängt hatte. «Aber auch dort wird es stündlich kälter.»

Der Temperatursturz kam nicht über Nacht, sondern innerhalb einer Woche, hat den Meteorologen aber trotzdem «einen Rieseneindruck gemacht», wie Hartmann sagte. Am letzten Wochenende hatte es in manchen Orten noch 25 Grad, wenige Tage später braucht man Winterreifen und Stiefel. Der verfrühte Winter bleibt uns am Wochenende erhalten, sagte der DWD. Ab Mittwoch wird es wieder wärmer.