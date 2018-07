Peking (AFP) Nach tagelangen Protesten gegen den Bau einer Erdölraffinerie im Osten Chinas ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Online-Berichten zufolge setzte die Polizei am Samstagabend Tränengas gegen die Demonstranten ein, die seit fast einer Woche gegen die geplante Raffinerie in Ningbo in der Provinz Zheijang protestierten. Auf der Webseite www.molihua.org, die soziale Unruhen dokumentiert, waren Fotos zu sehen, auf denen Demonstranten tausenden Bereitschaftspolizisten gegenüberstanden.

