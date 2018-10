Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Koalitionspartner FDP zu Kürzungsvorschlägen aufgefordert, um den Haushalt weiter zu konsolidieren. Er strebe bereits im kommenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt an, sagte Schäuble am Sonntag im Deutschlandfunk. "Dass jemand sagt, ich kann es noch besser, das ist doch prima. Aber er muss dann auch Vorschläge machen, was wir kürzen." Er selber habe da "ein paar ganz gute Vorschläge", die er aber nicht öffentlich mache, sondern intern diskutiere.

