Washington (dpa) - Tausende Einwohner der Inselgruppe Hawaii sind auf der Flucht vor einer Tsunamiwelle. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum warnte vor einer Welle von ein bis zwei Metern. Sie sollte um 22.28 Ortszeit (09.28 MEZ) auf die Inseln treffen. Auslöser war ein schweres Erdbeben im Pazifik.

Die erste Welle sei unter Umständen nicht die höchste, warnte der lokale TV-Sender «Hawaii News». Überall auf der Insel ertönten die Sirenen. Die Menschen wurden aufgefordert, sich aus niedrig gelegenen Küstenregionen in höher gelegene Gebiete in Sicherheit zu bringen. Nach Informationen des Senders CNN galt die Tsunami-Warnung auch für den Norden Kaliforniens sowie den südlichen Teil des US-Bundesstaates Oregon.

Das schwere Erdbeben erreichte am Samstagabend (Ortszeit) nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,7. Das Zentrum des Bebens habe auf der Inselgruppe Haida Gwaii etwa 200 Kilometer südwestlich von Prince Rupert in der kanadischen Provinz British Columbia in gut 17 Kilometern Tiefe gelegen. Berichte über Opfer oder Schäden gab es dort zunächst nicht.