London (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im dramatischen Gipfeltreffen der Premier League dem FC Chelsea die erste Saisonniederlage beigebracht.

Gegen am Ende nur noch neun «Blues» feierten die «Red Devils» beim 3:2 (2:1) ihren ersten Liga-Erfolg an der Stamford Bridge seit April 2002. Damit schloss der von Coach Alex Ferguson trainierte Tabellenzweite (21 Zähler) nach dem neunten Spieltag bis auf einen Punkt auf Spitzenreiter Chelsea auf. Als Dritter folgt punktgleich mit United Meister Manchester City nach dem 1:0 gegen Swansea City.

Auf Platz vier folgt Tottenham Hotspur (17), das beim Aufsteiger FC Southampton 2.1 siegte. Fünfter ist das Überraschungsteam FC Everton (16), das im 219. Merseyside Derby dem FC Liverpool ein 2:2 abtrotzte. Der FC Arsenal mit den deutschen Nationalspielern Lukas Podolski und Per Mertesacker belegt nach dem 1:0 gegen Schlusslicht Queens Park Rangers auf Rang sechs (15).

Als großer Sieger des Spieltags durfte sich aber Alex Ferguson fühlen. «Ich bin sehr zufrieden. Wir haben hier zehn Jahre nicht gewonnen, das ist hier ein schwieriger Ort für uns», sagte der Schotte. ManUnited war hervorragend aus den Startlöchern gekommen und durch ein Eigentor des Chelsea-Innenverteidigers David Luiz (4.) früh in Führung gegangen - ein Lattenkracher Robin van Persies prallte unglücklich von Luiz-Hintern ins eigene Netz. Der agile van Persie legte mit seinem siebten Saisontor kurze Zeit später nach (12.).

Champions-League-Sieger Chelsea schlug noch vor der Pause durch einen Traum-Freistoß des formstarken Juan Mata zurück (44.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Ramires (53.) per Kopf. Doch am Ende brachten sich die Londoner vor allem selber um Zählbares: Zunächst sah Branislav Ivanovic wegen einer Notbremse die Rote Karte (63.), dann musste Fernando Torres nach einer angeblichen Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz (68.) - eine umstrittene Entscheidung. United nutze die Überzahl: «Joker» Javier Hernandez setzte aus abseitsverdächtiger Position den Schlusspunkt (75.).

Durchatmen hieß es auch beim FC Arsenal nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen zehn Mann des Tabellenletzten QPR. «Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis», sagte Trainer Arsène Wenger. «Wir hatten vorher zwei wichtige Spiele verloren und waren etwas erschöpft.» Das erlösende Siegtor gegen die Rangers - nach den Niederlagen gegen Norwich und den Fc Schalke in der Champions League - schoss der Spanier Mikel Arteta in der 84. Minute. Podolski wurde nach einem glücklosen Auftritt bereits in der 71. Minute ausgewechselt.

Bei Newcastles Uniteds 2:1 (1:0)-Last-Minute-Sieg gegen West Bromwich Albion waren die Ex-Bundesligaprofis Demba Ba (35.) und Papiss Demba Cissé (90.+3) mit ihren Treffern die entscheidenden Akteure. Während der Ex-Hoffenheimer Ba zum siebten Mal in dieser Saison für Newcastle traf, war es für den ehemaligen Freiburger Cissé das Premieren-Tor in dieser Spielzeit.