Rom (dpa) - Miroslav Klose hat mit Lazio Rom in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Club des deutschen Nationalstürmers verlor am neunten Spieltag der Serie A mit 0:2 beim AC Florenz.

Nach der Gelb-Roten-Karte für Cristian Ledesma (75. Minute) und der Roten Karte für Hernanes (82.) stand Lazio am Ende nur noch mit neun Mann auf dem Platz. Klose vergab in der zweiten Halbzeit eine Riesenchance. Für die Toskaner trafen Adem Ljaijc kurz vor der Pause und Ex-Bayer Luca Toni in der 90. Spielminute. In der Tabelle fiel Lazio (18 Punkte) am Sonntag hinter Spitzenreiter Juventus Turin (25), Inter Mailand (21) und den SSC Neapel (19) auf Rang vier zurück.

Nach drei Niederlagen in Serie konnte der AC Mailand seine Talfahrt in der Liga stoppen. Der Vize-Meister (10) gewann gegen den CFC Genua ebenso mit 1:0 (0:0) wie Juventus Turin in Catania. Das Tor für den Titelverteidiger erzielte der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Profi Arturo Vidal in der 57. Spielminute.

Während Juve damit weiter ungeschlagen an der Spitze steht, verließ Milan zumindest die Abstiegszone. Trainer Massimiliano Allegri atmete auf. «Der Coach bleibt im Sattel», titelte die «Gazzetta dello Sport» am Sonntag. Die italienische Sportpresse hatte die Partie gegen Genua als Schicksalsspiel für den Trainer angesehen. «Das war eine schwierige Situation», gab Allegri zu.

Umjubelter Matchwinner für Milan war Stephan El Shaarawy. An seinem 20. Geburtstag schoss er den Siegtreffer in der 77. Minute. «Das war das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens», sagte der Mittelfeldspieler. Der große Verlierer des Milan-Comebacks war der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng. Wie schon in der Champions League gegen Málaga verbannte Allegri den zuletzt schwachen Mittelfeldakteur auf die Tribüne.

Bei den Gästen wurde Ex-Milan-Spieler Alexander Merkel in der 56. Minute eingewechselt. Der deutsche Junioren-Nationalspieler bekam gute Kritiken: «Er wollte Milan zeigen, dass es ihm besser mehr Vertrauen geschenkt hätte», urteilte die «Gazzetta» am Sonntag.

Milans Lokalrivale Inter setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 3:1-Erfolg in Bologna fort. Für die Mailänder trafen Andrea Ranoccia (27.), Diego Milito (53.) und Esteban Cambiasso (64.). Den Ehrentreffer für die Bologneser besorgte Nicolò Cherubin in der 58. Minute.