Athen (AFP) Die griechische Polizei hat einen Journalisten festgenommen, der eine Liste mit den Namen tausender Griechen mit Bankkonten in der Schweiz veröffentlicht hat. Der Herausgeber des Boulevard-Magazins "Hot Doc", Kostas Vaxevanis, werde dem Staatsanwalt vorgeführt, verlautete am Sonntag aus Polizeikreisen in Athen. Die Anschuldigungen gegen Vaxevanis wurden nicht genannt. Medienberichten zufolge werden ihm Datenschutzverstöße vorgeworfen.

