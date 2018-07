Düsseldorf (dpa) - Jennifer Lopez und Iris Berben, Mario Adorf und Rudi Assauer - das Staraufgebot bei der jährlichen Unesco-Spendengala für arme Kinder in Düsseldorf war wieder beträchtlich.

Dabei hatte es am Samstagnachmittag zeitweise so ausgesehen, als könnte das Blitzlichtgewitter am roten Teppich schneller vorüberziehen als sonst. Die Veranstalter verkündeten Absagen von Fußballer Pelé, Schauspieler Cuba Gooding Junior und seiner Kollegin Kim Cattrall. Dafür machte dann aber überraschend Lopez einen Abstecher von ihrer Europa-Tournee.

Zur Gala mit erlesenen Speisen kamen unter anderem auch Supermodel Eva Herzigova, Fußballweltmeister Günter Netzer, TV-Moderatorin Sylvie van der Vaart oder Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP).