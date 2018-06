London (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauchs-Skandal um den ehemaligen BBC-Moderator Jimmy Savile ist laut Medienberichten der frühere Popstar Gary Glitter vorübergehend festgenommen worden. Der 68-Jährige wurde am Morgen gefilmt, wie er sein Zuhause verließ und weggefahren wurde. Die britische Polizei bestätigte, dass sie in Verbindung mit dem sogenannten Savile-Skandal einen Mann um die 60 festgenommen habe. Er stehe im Verdacht, Sexualdelikte begangen zu haben. Am Abend wurde Glitter auf Kaution bis Dezember wieder auf freien Fuss gesetzt.

