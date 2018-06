Berlin (dpa) - Mit einer Trauerfeier können Berliner heute (Sonntag/15.00) Abschied von dem vor zwei Wochen am Alexanderplatz getöteten Jonny K. nehmen. Die öffentliche Gedenkfeier im Haus der Begegnung im Bezirk Charlottenburg haben Familie und Freunde des Opfers organisiert.

Zuvor soll dem 20-Jährigen im engsten Familienkreis nach buddhistischer Tradition gedacht werden. Jonny K. war am 14. Oktober von mehreren Unbekannten so brutal zusammengeschlagen worden, dass er einen Tag später starb. Am Mittwoch hatten sich zwei Tatverdächtige gestellt, die am Donnerstag jedoch entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß kamen. Die Freilassung war heftig kritisiert worden.