Vilnius (AFP) In Litauen hat am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl stattgefunden. Es wurde damit gerechnet, dass die sozialdemokratische Opposition ihren Sieg vom ersten Durchgang am 14. Oktober konsolidieren werden. Dabei hatten die Wähler die wegen ihres massiven Sparkurses kritisierte konservative Regierung des seit 2008 amtierenden Ministerpräsidenten Andrius Kubilius abgestraft. Bei der kombinierten Wahl aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht mit Direktmandaten und Listen wurde über die Zusammensetzung des 141-köpfigen Parlaments abgestimmt.

