New York (dpa) - US-Sängerin Natina Reed ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Atlanta tödlich verunglückt. Reed war Mitglied der früheren Girl Group Blaque. Nach Medienberichten wurde sie beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst. Der Unfallfahrer habe die Polizei informiert, berichtete «E!Online». Blaque war mit Hits wie «808» und «Bring It All To Me» bekanntgeworden. Reed spielte 2000 auch in dem Film «Bring It On» mit. Die Sängerin hinterlässt einen zehnjährigen Sohn, dessen Vater der Rapper Kurupt ist. Sie wäre heute 33 Jahre alt geworden.

