Sölden (dpa) - Die deutschen Skirennläufer haben beim Weltcup-Auftakt in Sölden nicht das Ziel erreicht. Fritz Dopfer und Stefan Luitz schieden bei Schneefall und schlechter Sicht im zweiten Durchgang des Riesenslaloms am Rettenbachferner aus.

Den ersten Weltcupsieg der Saison sicherte sich der Amerikaner Ted Ligety mit großem Vorsprung vor Manfred Mölgg aus Italien. Dritter wurde Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Österreich. Felix Neureuther war auf dem Gletscher in Österreich wegen Rückenproblemen nicht dabei und will in zwei Wochen im finnischen Levi in die Saison starten.