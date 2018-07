Sölden (dpa) - Skirennfahrer Fritz Dopfer hat beim Weltcup-Auftakt in Sölden durch Pech mit dem Wetter eine Top-Ausgangsposition für den zweiten Lauf verpasst.

Bei schlechten Bedingungen kam der 21-Jährige im Riesenslalom mit genau zwei Sekunden Rückstand auf den führenden Franzosen Thomas Fanara auf Rang 22. «Das Gefühl war nicht so schlecht eigentlich. Der Ausgang Steilhang war nicht so gut, da habe ich richtig gemerkt, dass ich langsamer werde als schneller. Es war nicht so leicht», sagte Dopfer. «Muss man abhaken und im zweiten Gang angreifen.» Stefan Luitz qualifizierte sich als 24. zum zweiten Mal in seiner Karriere ebenfalls für das Finale.

Vorjahressieger Ted Ligety aus den USA kam bei starkem Schneefall auf Platz zwei. Dritter wurde der Italiener Manfred Mölgg. Dominik Schwaiger (44.) und Benedikt Staubitzer (61.) verpassten den zweiten Durchgang der besten 30.