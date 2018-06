Berlin (dpa) - Ein Serverproblem hat in der Nacht zu Sonntag die Handys von Millionen Vodafone-Kunden in Deutschland lahmgelegt. Kunden mit dem Prepaid-Tarif CallYa hätten über Stunden weder telefonieren noch SMS oder andere Daten verschicken können.

Das sagte ein Vodafone-Sprecher am Sonntag der dpa. Das Problem sei am Samstagabend aufgetaucht und habe am frühen Morgen behoben werden können.