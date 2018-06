Waidhofen (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern sind am Abend drei Menschen getötet worden. Aus noch ungeklärter Ursache waren nahe Waidhofen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden 52 und 33 Jahre alten Fahrer sowie ein 36-Jähriger Beifahrer starben noch an der Unglücksstelle. Die Bundesstraße 300 wurde voll gesperrt. Verschneit war die Fahrbahn an der Unfallstelle nicht.

