New York (AFP) Wegen des nahenden Hurrikans "Sandy" sind in New York vorsorglich hunderte Flüge abgesagt worden. Die Behörden der US-Metropole ordneten am Sonntag zudem an, dass ab dem Abend vorerst keine U-Bahnen, Busse und Regionalzüge mehr fahren dürfen. "Sandy" soll voraussichtlich in der Nacht zum Montag auf die US-Küste treffen.

