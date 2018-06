Sölden (SID) - Ted Ligety hat am Sonntag beim Riesenslalom in Sölden einen der deutlichsten Siege in der alpinen Weltcup-Geschichte gefeiert. Der Amerikaner lag 2,75 Sekunden vor Manfred Mölgg aus Italien. Nur sechs Läufer hatten zuvor ein Rennen in dieser Disziplin mit einem noch deutlicheren Vorsprung gewonnen. Insgesamt waren bei den Männern bislang nur acht Siege in der Weltcup-Geschichte deutlicher als jener von Ligety, die meisten allerdings liegen schon 30 Jahre und mehr zurück.

Der bislang überlegenste Erfolg in einem Weltcup-Rennen gelang im Febuar 1979 dem Schweden Ingemar Stenmark: Er lag beim Riesenslalom im slowakischen Jasna 4,06 Sekunden vor dem Slowenen Bojan Krizaj. Den größten Vorsprung in einer Abfahrt (3,54 Sekunden) erreichte 1975 in Wengen/Schweiz Franz Klammer (Österreich) vor Herbert Plank (Italien). Den Rekord im Slalom hält ebenfalls Stenmark: 1982 in Kitzbühel lag er 3,16 Sekunden vor Phil Mahre (USA). Den Super-G 1999 in Bormio gewann Hermann Maier (Österreich) mit 1,91 Sekunden Vorsprung auf Landsmann Fritz Strobl.