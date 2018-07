Rio de Janeiro (dpa) - Der 104 Jahre alte brasilianische Stararchitekt Oscar Niemeyer ist nach rund zwei Wochen aus einem Krankenhaus in Rio de Janeiro entlassen worden. Der Patient fühle sich besser und sei seit Samstag zu Hause, um sich dort zu erholen, sagte der behandelnde Arzt, Fernando Gjorup.

Niemeyer gilt als Wegbereiter der modernen Architektur in Brasilien und ist vor allem für seine futuristischen Entwürfe in der Hauptstadt Brasília bekannt.

Er war am 13. Oktober wegen Wassermangels im Körper (Dehydratation) in das Hospital in Rios Süden gebracht worden, wo er bereits im Mai für zwei Wochen wegen einer Lungenentzündung lag. Es gehe ihm sehr gut, und er trinke auf Anweisung der Ärzte sehr viel Wasser, teilte Niemeyers Presseabteilung mit. Im Juni war die einzige Tochter des Architekten, Anna Maria Niemeyer, im Alter von 82 Jahren gestorben.

Niemeyer wurde am 15. Dezember 1907 als eines von sechs Kindern eines deutschstämmigen Kaufmanns in Rio geboren. Erkennungsmerkmal seiner Bauwerke sind vor allem die großzügigen geschwungenen Kurven. Der Stararchitekten Le Corbusier (1887-1965) sagte einmal, Niemeyer habe «die Berge Rios in den Augen».