Wuppertal (AFP) Ausgerechnet durch einen Verkehrsunfall ist ein Taxifahrer in Wuppertal vermutlich dem Tod entronnen. Der 50-Jährige hatte am Sonntag während der Fahrt ein Bonbon verschluckt und einen Erstickungsanfall erlitten, wie die Polizei mitteilte. Durch den Hustenanfall verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst gegen einen am Straßenrand abgestellten Kleinlaster. Unmittelbar danach verlor der Taxifahrer das Bewusstein - die Droschke fuhr unkontrolliert durch den Gegenverkehr und rammte nach rund 60 Metern "Geisterfahrt" frontal ein weiteres geparktes Auto.

