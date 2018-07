Gütersloh/London (AFP) Der Bertelsmann-Konzern und der britische Pearson-Verlag wollen ihre Buchverlagsgeschäfte Random House und Penguin zusammenführen. Bertelsmann solle 53 Prozent und Pearson 47 Prozent der Anteile halten, teilten die beiden Unternehmen am Montag in Gütersloh und London mit. Die geplante Verlagsgruppe werde den Namen Penguin Random House tragen. Sofern die Kartellbehörden zustimmten, könne der Zusammenschluss in der zweiten Jahreshälfte 2013 abgeschlossen sein.

