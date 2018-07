Berlin (AFP) Ein deutsches Forschungsinstitut soll im internationalen Auftrag die Errichtung von Meeresschutzgebieten in der Antarktis prüfen. Die Planungen betreffen das rund 2,8 Millionen Quadratkilometer große Weddellmeer, wie das zuständige Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Die wissenschaftliche Basis für die Bestimmung von Schutzgebieten soll demnach das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven übernommen. Die renommierte Einrichtung erforscht das an den antarktischen Kontinent angrenzende Wedellmeer bereits seit Anfang der achtziger Jahre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.