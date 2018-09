Berlin (AFP) Trotz Drucks von der Polizei und winterlicher Kälte haben hungerstreikende Asylbewerber am Montag im Protest gegen ihre Lebensbedingungen vor dem Brandenburger Tor in Berlin ausgeharrt. "Unser friedlicher Widerstand geht weiter", sagte ein Sprecher der Gruppe von etwa 20 Hungerstreikenden, zu denen sich seinen Angaben nach rund 50 Unterstützer gesellt hatten. Um die Gruppe befinde sich ein großes Polizeiaufgebot, sagte der Sprecher. Am Morgen seien die Flüchtlinge aufgefordert worden, ihre Sachen zu packen, doch anschließend sei nichts passiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.