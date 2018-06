Berlin (AFP) In Deutschland wird einem Pressebericht zufolge vermehrt schmutziges Geld aus dem Ausland gewaschen. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf Zahlen berichtete, die das Bundeskriminalamt (BKA) gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag in Wiesbaden vorstellen wollte, gingen 2011 bei den Ermittlern knapp 13.000 Anzeigen wegen des Verdachts auf Geldwäsche nach dem "Geldwäschegesetz" ein. Dies sei im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um rund 17 Prozent.

