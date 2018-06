Frankfurt/Main (AFP) Das Vermögen der Deutschen ist auf den neuen Rekordstand von 4,811 Billionen Euro gewachsen. Von Juni bis September wuchs es um 39 Milliarden Euro, wie die Bundesbank am Montag mitteilte. Ihren Angaben zufolge zogen die Deutschen in den vergangenen drei Monaten Geld von ihren gering verzinsten Sparkonten ab. Bereits vierte Quartal in Folge verkauften sie zudem Wertpapiere, was laut Bundesbank mit den weiterhin geringen, teils sogar negativen Zinsen für deutsche Staatsanleihen zusammenhängen dürfte.

